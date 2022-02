Viis korda vähki põdenud mees sai esimesena maailmas uudset vähivaktsiini

«Kui sain 2011. aastal esimest vähiravi, jäi mulle mulje, et vähk ei taastu,» ütleb Booth. «Minu suurim hirm sai teoks 2016. aastal, kui see tagasi tuli, ja siis 2019. aastal ja siis kaks juhtumit 2021. aastal.»

Ravi eesmärk on õpetada kehale spetsiifilist vähktõbe ära tundma ja end selle eest kaitsma, vahendab Medical News Today.

«Eelmisel aastal tundsin, et vähk on visa ja palju valikuvõimalusi ei jäänud,» ütleb Booth. «See kliiniline uuring on avanud uusi uksi ja annab mulle lootust, et mu vähk ei tule tagasi. Ja see võib avada uksi teistele inimestele. Loodetavasti on tulevik helge. Lootust, et see ei naase enam kunagi, mis tähendaks palju minu perele ja kõigile minu ümber,» selgitab Booth.

Kuigi olemas on ka teised vähivaktsiinid, sealhulgas inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiin, on see konkreetne süst isikupärastatud inimese DNAga. Ravi on mõeldud spetsiaalselt haigusega kimpus olnud inimesele, et vältida tema vähi kordumist.

Ravi koosneb nahaaluste süstide seeriast. Katse pole veel lõppenud, kuid kui see õnnestub, on vaktsiin vähiravi vallas murranguline.

Ühendkuningriigis Liverpoolis asuv Clatterbridge'i vähikeskus katsetab vaktsiini nimega TG4050, et ravida pea- ja kaelavähki, aga ka munasarjavähki.

Ravivahendit toodab Prantsusmaal asuv biotehnoloogiaettevõte Transgene. Ettevõte on keskendunud vähi raviks suunatud immunoteraapiate kavandamisele ja arendamisele.

Kõnealune vähivaktsiin on kohandatud inimese DNA järgi. Kui vaktsiin on edukas, treenib see immuunsüsteemi, et vältida vähi kordumist.