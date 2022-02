Tervishoius valmistutakse põgenike saabumiseks

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp ütles, et Eesti on arvestanud, et kui Ukrainas algab sõjategevus, võib siia võib tulla ukrainlasi, kellel on Eestiga juba varasemast ajast side – need, kellel on siin sugulasi või kes on siin näiteks varem töötanud, vahendab Med24.