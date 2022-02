NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kuus kõige loetumat terviseuudist

Ühendkuningriigi terviseohutuse agentuuri (UKHSA) koostatud uuringute analüüs kinnitas varasemaid järeldusi, et vaktsineerimine vähendab pika Covidi kujunemise riski. Aruandes tõdeti ka seda, et vaktsineerimine pärast pika Covidi väljakujunemist võib leevendada püsivaid sümptomeid.

Teadlased jälgivad tähelepanelikult omikroni sõsartüve BA.2, mis on tasahilju levinud üle kogu USA. Algse omikrontüve BA.1 kõrval on BA.2 nüüdseks tuvastatud enam kui 30 USA osariigis, see moodustab umbes 3,9 protsenti uutest nakkustest ja näib haiguste ennetamise ja tõrje keskuse andmetel peatselt kahekordistuvat. Dr Jeremy Luban, Massachusettsi ülikooli meditsiinikooli viroloog nendib, et kõige tõenäolisem stsenaarium on, et BA.2 lihtsalt pikendab omikronilainet, aga tema sõnul on võimatu välistada ka uut tõusulainet.

Terviseameti pressikonverents. Pildil on tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE). FOTO: Konstantin Sednev

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis teisipäeval, et plaanis on alustada neljanda doosiga vaktsineerimist. Kindlat otsust veel langetatud pole, sest valitsus ootab riiklikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni arvamust. Minister lisas, et neljanda doosi tegemine toimuks esimesena tervishoiu- ja hoolekandesektoris.

Uus Covid-19 vastane vaktsiin Nuvaxovid peaks Eestisse saabuma sel nädalal. Perearstide seltsi juhatuse liige Argo Lätt selgitab, et Nuvaxovidi efektiivsuseks umbes 90 protsenti, mis on võrreldav mRNA põhiste vaktsiinide efektiivsusega. Lisaks on Nuvaxovid vaktsiin hästi talutav. Kõrvalnähud on uuringute põhjal kerge kuni mõõduka raskusastmega. Sagedasemad kõrvalnähud on süstekoha hellus ja valu, lihasevalu, väsimus, peavalu, mis mööduvad üldjuhul paari päevaga.

«Koroonateema on inimesed tõsiselt ära väsitanud. Sõna «Covid» tekitab juba nahasügelust ja allergiat,» nendib Lääne-Tallinna keskhaigla aasta arstiks valitud I nakkusosakonna juhataja Nele Rasmann. Ta sõnul on koroonaajal arstide ampluaa laienenud, sest tihtipeale on koroonaviirusnakkusega patsiendi suuremaks probleemiks hoopis infarkt, ajuinfarkt või midagi muud.

Rahvusvahelise Punase Risti juht avaldas neljapäeval ärevust Ukraina eskaleeruva konflikti pärast, kus on surma- ja hävinguoht, millest on «hirmutav mõelda».

«Ma kardan, et kannatused kasvavad koos ohvrite tohutu arvu ja tsiviilobjektide, näiteks vee- ja elektrijaamade ulatusliku hävitamisega,» ütles Rahvusvahelise Punase Risti komitee juht Peter Maurer avalduses.