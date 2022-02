Selgus, milline oht on pärast omikroni tõttu haigestumist nakatuda selle uue variandiga

Tellijale

Ühendkuningriigis ja Taanis tehtud varajaste uuringute kohaselt on BA.2 umbes 30 ülekanduvam kui omikroni algne variant BA.1 ning Maailma terviseorganisatsiooni andmetel põhjustab see nüüd umbes ühe viiendiku Covid-19 juhtumitest kogu maailmas, vahendab CNN.

See konkureerib algse omikrontüvega vähemalt 43 riigis, tekitades küsimuse, kas tuleb uus pandeemialaine.

«Praegu ei usu ma, et peaksime ülemaailmset häirekella lööma. Kuid arvan, et peame BA.2-le tähelepanu pöörama, sest sellel näib olevat kasvueelise BA.1 ees,» ütleb dr Dan Barouch, Bostonis asuva Beth Israel Deaconessi meditsiinikeskuse viroloogia- ja vaktsiiniuuringute keskuse direktor.

Nagu tüvel BA.1, on ka BA.2-l funktsioone, mis aitavad sel teatud määral kõrvale hiilida immuunkaitsest ja monoklonaalsete antikehade ravist. Tõhustusdoosid, isikukaitsevahendid ja viirusevastased ravimid peaksid alamvariandi vastu aga töötama.

Nüüd annavad uued uuringud teatava kindluse, et kuigi BA.2 võib geneetiliselt oluliselt erineda oma sugulasest BA.1-st, ei too see tõenäoliselt kaasa suuremat haiglaravi vajadust ja surmajuhtumeid.

BA.2 levik pole toonud kaasa hüppelist haigusjuhtude kasvu, nendib Angela Rasmussen, Kanada Saskatchewani ülikooli vaktsiini- ja nakkushaiguste organisatsiooni viroloog.

Põhjus on selles, et paljudes riikides, nagu USA, Ühendkuningriik ja Taani, on BA.2 ees kasvupiir, mille on jätnud BA.1, kuna oli juba väga nakkav.

Paljud inimesed on saanud tõhustusdoosi või omikrontüve tõttu haiguse läbi põdenud, nii et neil on praegu kõrge neutraliseerivate antikehade arv, ütleb Rasmussen.

Haiglaravi vajadus ei erine