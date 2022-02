ME SAAME HAKKAMA ⟩ Tähtis on õppida õigesti kaotama

Võib ju vaielda, kui adekvaatne on täiemõistusliku lapsevanema metsik rõõmutsemine, kui ta oli järeltulijale lauamängus pähe teinud. Kui julgeme olla kellegi juuresolekul rõõmsad, sest meil on läinud hästi ja teisel mitte nii väga, siis on kaks varianti: me kas oleme kindlad, et teine saab meie rõõmuga ja oma kaotusega emotsionaalselt hakkama, või meid ei huvita, mida teine tunneb, enda emotsioon on tähtsam. Minu poeg sai hakkama, on aga järgnenud päevadel avaldanud soovi veel rohkem malet mängida.