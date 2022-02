Inflatsioon toob kaasa tõsise haiguse

Inflatsioon ei ole tabanud ainult Eestit. Inflatsioon saavutas Ühendkuningriigis jaanuaris 30 aasta kõrgeima taseme, tarbijahinnad tõusid eelmise aastaga võrreldes 5,5 protsenti. USA tarbijahinnad tõusid jaanuari seisuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,5 protsenti, mis on suurim aastane tõus viimase 40 aasta jooksul, kirjutab Live Science.

Iseenesest ei ole inflatsioon tingimata seotud vaimse tervise langusega. Mõju üksikisikutele sõltub suuresti nende rahalisest olukorrast: näiteks võivad inflatsioonist kasu saada suurtes võlgades olevad inimesed, sest iga sent, mille nad peavad tagasi maksma, on vähem väärt, vähendades seeläbi nende võlga. Aga kui inimese sissetulek koos inflatsiooniga ei kasva, võib ta sattuda halvemasse finantsseisu. Inimesed, kelle sissetulekud lähevad peamiselt selliste vajaduste nagu toit ja bensiin katmiseks, kannatavad kõige rohkem, kui inflatsioon on kõrge.

Jätkuva inflatsiooni tagajärjeks võib olla majandusliku ebavõrdsuse süvenemine – probleem, mis eksisteeris juba ammu enne pandeemiat, ütles Alberta ülikooli sotsioloog Lisa Strohschein, kes uurib stressi, perekonna dünaamikat ja tervist, sealhulgas rahalise pinge tagajärgi.

«Kasvav majanduslik ebavõrdsus on olnud märkimisväärne ja pikaajaline probleem,» ütles Strohschein Live Science'ile. «Ja me elame praegu maailmas, kus pandeemia on muutnud mõned inimesed jõukamaks, kui nad varem olid, kuid vaesemate jaoks pole ajad olnud kunagi ebakindlamad.»

Majanduse mõjud

Teadlased teavad juba ammusest, et majanduslik ebavõrdsus on elanikkonna vaimsele tervisele halb.

Ajakirjas World Psychiatry 2018. aastal avaldatud uuringus vaatasid teadlased üle 26 uuringut, mis käsitlevad sissetulekute ebavõrdsust kogu maailmas ja leidsid, et kaks kolmandikku nendest väitsid, et sissetulekute ebavõrdsuse kasvades suurenes ka depressioon. Uuringutes on leitud, et ebavõrdsetes ühiskondades on ka suurem skisofreenia esinemissagedus, võib-olla seetõttu, et ebavõrdsus vähendab sotsiaalset ühtekuuluvust ja suurendab haavatavate inimeste kroonilist stressi.

Töötus kahjustab vaimset tervist oluliselt. Holmes-Rahe Life Stress Inventory, psühholoogiline tööriist, mida kasutatakse selleks, et hinnata, kui tõenäoline on, et keegi kogeb stressist tulenevaid tervisemõjusid, loeb töö kaotamise kaheksandaks kõige stressirohkemaks elumuutuseks, mis kellegagi juhtuda võib. Paljud erinevad uuringud on tuvastanud töötuse negatiivseid mõjusid, alates ärevuse ja depressiooni sümptomitest kuni madala enesehinnangu ja tajutava heaolu kadumiseni. 2009. aastal ajakirjas Journal of Vocational Behavior avaldatud artiklis kirjeldavad teadlased, kuidas nad analüüsisid enam kui 300 töötuse ja vaimse tervise uuringu andmeid; nad leidsid, et 34 protsenti töötutest kogesid psühholoogilisi sümptomeid, võrreldes 15 protsendi töötavate inimestega.

Inflatsiooniga on lugu veel keerulisem. Madala sissetulekuga leibkondade jaoks tekitab kaupade kallinemine ebakindlust. Hiljutises Washington Posti vaatluses ilmnes, kuidas inflatsioon tabab madala sissetulekuga ameeriklasi – inimestel on raskusi esmaste toidukaupade ja muude esmatarbekaupade ostmisega. Seevastu ühiskonna jõukaimal osal on rohkem puhvrit, et katta nii kasvavaid kulusid kui ka investeeringuid, mis kipuvad pikas perspektiivis inflatsiooni ületama.

Pandeemia ajal ei olnud majanduslikud pinged veel laes, kuna inimesed kulutasid vähem ja võisid säästa rohkem, ütles Toronto ülikooli sotsioloog Scott Schieman. Inflatsioon muudab seda pilti.