Kolm võimalust, kuidas teise riigi kodanik saab aidata Ukraina kaitsejõude

Raha annetamine

Iga väike panus on oluline, kui on palju inimesi, kes on valmis annetama – ja Ukraina armee teab seda oma kogemusest. 2014. aastal, kui Venemaa tungis Ukrainasse ning Ukraina sõjaväel oli vähe vahendeid, annetasid tuhanded ukrainlased regulaararmeele ja vabatahtlike koosseisudele raha, sooje riideid või erinevat riistvara, näiteks kasutatud autosid või sülearvuteid.

Levinud on arvamus, et tsiviil-vabatahtlike rahakogumisliikumine on suurel määral aidanud Ukraina sõjaväge jalule tõsta ja Venemaa vastu võidelda. Mõned välismaalased, eriti USA-st ja Balti riikidest, liitusid liikumisega, kogudes kodumaal raha Ukraina sõjaväe jaoks.

2022. aastal, pärast aastaid kestnud rekordilisi kaitse-eelarveid ja reforme, on Ukraina armee palju paremini varustatud kui 2014. aastal, kuid tarned pole veel kaugeltki täiuslikud. Tsiviil heategevusorganisatsioonid ja vabatahtlike abiprojektid on endiselt käimas, pakkudes Donbassi vägedele seda, mida ametlik sõjaline süsteem neile pakkuda ei suuda. Välisriigi kodanikud saavad aidata sellistele projektidele raha annetades. The Kyiv Independent soovitab selleks Kiievis asuvat heategevusorganisatsiooni Come Back Alive (Povertaysya Zhyvym). Sõja-aastate jooksul on see organisatsioon võitnud ühe kõige usaldusväärsema ja vastutustundlikuma heategevusorganisatsiooni maine, mis töötab Ukraina sõjaväe heaks.

Come Back Alive pakub Ukraina sõjaväele abivarustust, spetsiaalset tarkvara, droone, kehakaitset, väljaõpet ja muid tarvikuid. Heategevusorganisatsioon annab oma veebisaidil juhiseid annetamiseks Ukrainast või välismaalt ning postitab finantsaruandeid.

Liitumine riigivalvega

Välismaalane võib samuti liituda kujuneva Ukraina territoriaalkaitseväega. See uhiuus haru on alles loomisel, kuid vabatahtlikud saavad juba panustada. Uus riikliku vastupanu seadus jõustus 1. jaanuaril, andes sellele uuele organisatsioonile struktuuri ja põhikirja. Uus territoriaalkaitsevägi on mõeldud kõigile, kes on teenistuskõlbulikud ja soovivad osalise tööajaga sõdurina oma kohalikke kogukondi kaitsta. Uus seaduseelnõu näeb ette 25 territoriaalkaitsebrigaadi loomist, üks iga Ukraina piirkonna kohta, välja arvatud Venemaa okupeeritud Krimm. See on ligi 150 igas ringkonnas moodustatud territoriaalkaitsepataljoni, kuhu kuulub kuni 130 000 meest ja naist, kõik vabatahtlikud.

Territoriaalkaitseüksuse liikmed kavatsevad säilitada oma tsiviiltöökohad, jääda pere juurde – ja kogunevad aeg-ajalt vaid sõjaväeõppustele ja õppustele oma linnades. Eesmärk on hoida koduvalvur lahingukõlbulikuna. Sõjaajal oodatakse territoriaalkaitsejõududelt sõjaväelaste abistamist lahingu- ja tagalateenistuses. Liitumiseks peab olema 18–60-aastane, teenistuskõlbulik ja mitte kriminaalselt karistatud.

Oodatud on ka välisriigi kodanikud, kes on Ukrainas seaduslikult elanud vähemalt viis aastat. Need, kes soovivad liituda, peavad pöörduma kohaliku sõjaväe värbamisbüroo poole. Kiievis tegutseb 130. territoriaalkaitsepataljon. Selle Facebooki lehel on kogu vajalik teave ja nüüd on oodatud kandidaadid.

Aktiivne ajateenistus

Välisriigi kodanikud, eriti need, kellel on kogemusi sõjaväes, võivad samuti kaaluda tegevväelastena relvajõududesse või Ukraina rahvuskaarti minemist. See on Ukraina seaduste kohaselt seaduslik, mis võimaldab sõjaväel sõlmida ametlikke teenistuslepinguid välisriikide kodanike või kodakondsuseta isikutega. Seaduse järgi on see võimalus avatud füüsiliselt ja vaimselt heas vormis karistusregistrita välismaalastele vanuses 18–40 eluaastat, kes saavad kandideerida sõjaväelase või allväelase ametikohale. Teatud erandite korral võib vanusepiirangut pikendada 60. eluaastani.

Sarnaselt Ukraina värvatavatega peaksid välismaalased läbima põhikoolituse kuni kolm kuud ja neile makstakse võrdselt oma ukrainlasteest kaaslastega. Esimese lepingu saab sõlmida kolmeks aastaks.