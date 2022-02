Terviselehe võimlemisnurk ⟩ Väljakutse sinu tasakaalule

Sinu tasakaalu tagamiseks rakendatakse koostööle paljud erinevad lihased. Tööd alustavad lihased, mille ülesanne on pingutada - agonistid; lihased, mis peavad järele andma – antagonistid; lihased, mis fikseerivad sinu asendi; ja lõpuks lihased, mis töötavad taustajõuna, et teha kõik, et me pikali ei kukuks - sünergistid. Nii moodustuvad lihaste koostöö tulemusena lihasketid, mis ulatuvad jalatallast peani, vääneldes ümber sinu keha telje.