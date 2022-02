Väsimus murrab eestlase maha

«Väsimus on kõige levinum põhjus, miks inimene tuleb laborisse tervisekontrolli,» rääkis SYNLABi laboriarst Anneli Raave-Sepp.

«Kuigi meie kliimas oleme harjunud väsimusega elama, võib see tähistada mõnda tõsisemat terviseprobleemi ja seetõttu soovitan uurida põhjuseid. Võimalik, et saate end taas reipaks raua- või D-vitamiini kuuriga,» ütles Raave-Sepp.

D-vitamiin ja raud

Raave-Sepa sõnul on madal D-vitamiini ja rauatase kõige sagedasemad väsimuse ja energiapuuduse põhjustajaid ning seda kinnitavad ka mitmed teadusuuringud.

«D-vitamiini vaegust esineb 75 protsendil eestlastest, kuna selle parimaks allikaks on päike, mida meie laiuskraadidel on vähe, eriti külmal ja pimedal ajal. D-vitamiin mõjutab immuunsüsteemi, osaleb kaltsiumi ja fosfori ainevahetuses ning on oluline luudele, lihastele ja hammastele, aga ka koordinatsioonile,» loetles Raave-Sepp.