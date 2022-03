Eestis algset omikrontüve välja tõrjuval «omikroni pojal» on üks nõrkus

Juba eelmise aasta lõpust jaguneb omikron kolme geneetilisse alaliini BA.1, BA.2 ja BA.3, viimast on maailmas leitud umbes 500 juhtu, kirjutab Rospu. Teise põlvkonna mutatsioonidega on esile kerkinud veel uus alavariant BA.1.1, mis näib mõnel pool jälle omakorda BA.2 välja tõrjuvat.

Kui omikroni BA.1 alavariandil on umbes 60 mutatsiooni, siis BA.2 alavariandil lausa ligi 85. BA.2 on sisuliselt BA.1 järglane ja sellele on arsti sõnul pakutud mitmeid hüüdnimesid, näiteks «omikroni poeg» või «vargus-omikron».

«BA.2 on esialgsest omikroni BA.1 variandist päris palju erinev – geneetiline erinevus on suurem kui näiteks viiruse originaalvariandi ja alfavariandi vahel. Kuna ka patogeneesi mõttes on alavariandid omavahel erinevad, on tehtud ettepanek, et BA.2 väärib oma eraldi tähte kreeka tähestikust (see oleks tõenäoliselt pii), et seda eristada omikroni BA.1 variandist. Maailma terviseorganisatsioon ei ole siiski BA.2 murettekitava variandina määratlenud ega sellele uut kreeka tähestiku tähte omistanud,» nendib Rospu.

Erinevad andmed mitmest riigist näitavad üheselt, et BA.2 alavariant on varasema BA.1 alavariandi ees levikueelisega. Alavariant saavutas domineeriva positsiooni esimesena Taanis, seejärel Inglismaal ja Indias. Inglismaal on leitud BA.2 126 protsendiline levikueelis BA.1 ees, Jaapanis 1,4-kordne (140 protsenti suurem) nakkavus.

Taani uuringus selgus Rospu sõnul veel üks huvitav asjaolu: suurem peresisene nakkuse levik oli jälgitav siis, kui viiruse tõi koju vaktsineerimata inimene (2,6 korda suurem tõenäosus pereliikmete nakatamiseks kui BA.1 puhul). Kui esimene nakatunu peres oli vaktsineeritud kahe või kolme doosiga, levitas ta viirust oma pereliikmetele hoopis vähem kui BA.1 nakkuse korral.

Hea uudis on see, et BA.1 ja BA.2 vahel ei ole suurt erinevust selle osas, kui palju nad vaktsiinidele alluvad ja pigem on BA.2 võime immuunkaitse alt välja libiseda isegi väiksem kui BA.1 puhul, kirjutab Rospu.