Uuringus tuli ilmsiks seos kõrge vererõhu ja suu vahel

Kuigi varasemad uuringud on näidanud, et olemasoleva parodontiidiga inimestel on vererõhk kõrgem võrreldes nendega, kellel seda ei esine, ütlevad teadlased, et see uuring on esimene, mis uuris seost suuõõne bakterite ja areneva hüpertensiooni vahel.