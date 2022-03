Ukrainasse pakub end appi enam kui 500 meedikut üle maailma

Ukraina tervishoiuministeerium teatas, et tänahommikuse seisuga on üle 500 arsti, õe ja parameediku väljastpoolt Ukrainat andnud teada, et soovivad riigile appi tulla, kirjutab Med24. Oma abi on pakutud Euroopa Liidust, Ühendkuningriigist, Šveitsist, Türgist, Aserbaidžaanist, Iisraelist, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Austraaliast, Uus-Meremaalt, Lõuna-Aafrikast, Indiast, Jordaaniast ja Brasiiliast.