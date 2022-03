Arst selgitab, mis on Covid-19 patsientide pikaajaliseks probleemiks

Ka on patsiendid kirjeldanud keskendumisraskusi näiteks autojuhtimisel ja igapäevaste tööülesannete täitmisel, ütles dr Lukmann kliinikumi lehele . Tema sõnul jäävad osal Covid-19 läbipõdenud patsientidest funktsionaalsed häired püsima pikalt.

Kirjanduse andmetel on kõige sagedasemateks terviseprobleemideks väsimus-jõuetus (53,1%), hingeldus (43,4%), liigesvalu (27,3%) ja rinnavalu (21,7%). Ka kuue kuu möödumisel haiguse algusest esineb jätkuvalt väsimust või lihasnõrkust (63%), unehäireid (26%), ärevust ja depressiooni (23%).

«Eraldi Covid-19 patsientidele suunatud isolatsioonivõimekusega taastusravi osakond avati 3. detsembril 2020 Tartu ülikooli kliinikumi statsionaarse taastusravi osakonna juures, esimesena Eestis. Taastusravile suunatud patsientidel on põhiprobleemideks olnud lisahapniku vajadus, väga väljendunud aeroobse suutlikkuse langus, mis väljendub jõuetusena, aga ka neuropsühhiaatrilised häired. Mitmel patsiendil on pika kulugu intensiivravi järgselt tekkinud intensiivravi polüneuropaatia, mis on põhjustanud patsiendi raske liikumisfunktsiooni häire ja sageli voodikesksuse,» nentis dr Lukmann.