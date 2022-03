ME SAAME HAKKAMA ⟩ Just praegu tuleb otsida positiivset

Kas Kiiev veel püsib? Kas Zelenski on elus? Nende küsimustega on alanud kõik mu hommikud alates Eesti Vabariigi aastapäevast. Sotsiaalmeediast on näha, et ma pole ainus. Tahaks olla ainus. Lihtsam on mõelda, et oled ise ära keeranud ja et kui teha natuke hingamisharjutusi, siis saad teistega samale, rahulikule rajale. Praegu näivad need kaks küsimust aga olevat märk, et vähemalt sel hommikul on veel lootust: inimväärne mõttevabadust ja demokraatiat austav elukorraldus pole ehk kadunud.