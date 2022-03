Hirm haigestuda koroonasse on asendunud hoopis suurema hirmuga - hirm Ukraina pärast. Siiani on pidanud tervishoiusüsteem võitlust koroonaviirusega, kuid nüüd on prioriteet aidata neid, kes oma kodumaal abi ei saa. Selle nädala olulisemad terviseuudised puudutasid peamiselt Ukrainat ja koroonat.