Ukrainlanna Ira kandis tserebraalparalüüsiga tütart, kes ei saa istuda, kolm päeva süles, et jõuda raskelt haigeid lapsi Poolasse transportivale rongile. Seal kuulis ta, et tema linna on pommitatud. «Mu abikaasa, ema, õde, isa, kõik. Keegi ei võta telefoni vastu. Kostuvad lihtsalt piiksud ja see on kõik…» ütleb Ira, pisarad voolamas.