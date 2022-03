Hiina nulltolerantsipoliitika koroona suhtes on surve all

Viimase ööpäevaga tuvastati Hiina mandriosas üle 500 uue koroonaviirusse nakatumise, mis on suurim nakatumiste arv riigis alates 2020. aasta märtsist.

Uute nakatumiste arv on väljunud kontrolli alt Hongkongis, kus haiglad on patsientidest üle koormatud.

Juhtiv Hiina teadlane ütles eelmisel nädalal, et riik peaks võtma suuna viirusega kooseksisteerimisele ja loobuma «lähitulevikus» nulltolerantsi strateegiast.

Hiina rahvakongressi kõneisik Zhang Yesui kinnitas aga reedel, et senine kurss on õige ja selle tulemused on head.