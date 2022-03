Oled sa vahel vereloovutusele mõelnud?

Kui oled terve, siis tule doonorite sekka! Inimesel on neli kuni viis liitrit verd ja doonor loovutab sellest 450 ml. See moodustab olenevalt kehakaalust 7-13 protsenti vere kogumahust ja on täiskasvanud inimesele täiesti ohutu. Ning tervisele on see hea!