NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kuus kõige loetumat terviseuudist

1. Viis märki sellest, et Putini aeg võib tema terviseprobleemide tõttu otsa saada

Seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse on sagenenud spekulatsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini tervise üle. Vähemalt viis tegurit viitavad kahtlusele, et Putini otsus Ukrainasse tungida ei saa olla tingitud ainult tema vaimsest seisundist, vaid võib tuleneda hoopis füüsilisest seisundist, mis ajendab teda kiirelt tegutsema.

Õhku on visatud palju küsimusi. Miks hoiab Putin teatud külalistega suuremat distantsi? Miks on presedendi nägu paiste läinud? Kas Putin on saanud Sputniku koroonavaktsiini nagu väidetakse? Kas tal on vähk ja Parkinsoni tõbi?

2. Koroona vastu näitab tõhusust üllatav aine

Täisväärtuslikku und soodustav melatoniin on jõudnud ka koroonaviirust uurivate teadlaste huviorbiiti. Tallinna tehnikaülikooli emeriitdotsent Tiiu Liebert selgitab, et lisaks sellele, et melatoniin alandab vererõhku, on see ka tugev antioksüdant (vabade radikaalide püüdja) ja põletikuvastane aine. Kuna koroonaviirus võib põhjustada põletikulisi protsesse ja oksüdatiivset stressi, siis on uuritud kas melatoniin aitab ennetada koroonasse nakatumist ja selle ravi.

USA-a asuva Clevelandi kliiniku teadlased leidsid, et melatoniin vähendas uuringus osalejate tõenäosust haigestuda koroonasse 28 protsenti. Mustanahaliste osalejate seas vähenes nakatumise tõenäosus isegi 52 protsenti.

Kuigi melatoniini peetakse üldiselt unehäirete raviks lühiajalisel kasutamisel ohutuks ja see võib olla kasulik ka koroona ennetamisel ning ravil, peaksid inimesed enne melatoniin kasutamist konsulteerima perearstiga.

3. Teadlased avastasid, miks vanemas eas enam und pole

Vanemaks saades kipub öine uneaeg lühemaks jääma. Teadlased on nüüd avastanud võimaliku põhjuse: vanemas eas lähevad ärkvelolekut soodustavad närvirakud agaramaks.

USAs asuvas ülikoolis avastasid teadlased hiirte ajusid uurides, et hüpotalamuses ehk tundekühmualumikus paiknevaid närvirakud, mis toodavad virgutava toimega hormooni oreksiin, kipuvad vanematel isenditel une ajal spontaanselt aktiveeruma. Arvatavasti tuleneb oreksiinirakkude üliaktiivsus sellest, et nende membraanis jääb ajapikku vähemaks teatavat tüüpi kaaliumikanaleid.

4. Uuringust koorus uus riskitegur, mille korral võib tekkida raskekujuline Covid

Rochesteri ülikooli meditsiinikeskuse uus uuring näitab, et eelnev nakatumine ja immuunsus mõne tavalist külmetushaigust põhjustava koroonaviiruse vastu võis kaasa tuua raskemakujulise Covidi.

Uuring näitas, et need antikehad olid suunatud ogavalgu osadele (mis paikneb koroonaviiruste pinnal ja aitab rakke nakatada), mis sarnanesid tavaliste külmetushaiguste koroonaviirustega, mida immuunsüsteem mäletas varasematest infektsioonidest. Kahjuks tähendas nende piirkondade sikule võtmine, et antikehad ei suutnud uut koroonaviirust neutraliseerida. Kui nende antikehade tase tõusis kiiremini kui SARS-CoV-2 neutraliseerivate antikehade tase, oli patsientidel haigus tõsisem ja neil oli suurem tõenäosus surra.

