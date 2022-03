Teadlased tuvastasid täiesti uudse võimaliku koroonaravi

Cedars-Sinai meditsiiniinstituudi teadlased leidsid, et aine peatas Covid-19 põhjustava viiruse SARS-CoV-2 paljunemise ja kaitses ka nakatunud rakke, kui seda testiti inimese kopsurakkudel. Kuigi uuringud on algstaadiumis, avavad leiud võimaluse luua Covid-19 patsientidele uudse ravi.

Võimaliku ravi üksikasjad on avaldatud ajakirjas Biomaterials and Biosystems .

«Olime üllatunud, et see potentsiaalne ravi peatab uue viiruse paljunemise ahela ja kaitseb ka nakatunud rakke,» ütles dr Ahmed G. Ibrahim, Cedars-Sinai Smidti südameinstituudi dotsent ja uuringu juhtivautor pressiteates.

Praegu on vähe Covid-19 ravimeetodeid ja need keskenduvad peamiselt ainult viiruse paljunemise takistamisele. Uus potentsiaalne ravi pärsib replikatsiooni, kuid kaitseb või parandab ka kudesid, mis on oluline, sest Covid-19 võib põhjustada sümptomeid, mis mõjutavad patsiente kaua pärast viirusinfektsioonist vabanemist.

«Viirustel ei ole rakkudesse sisenemiseks oma «masinaid», seega kasutavad nad valke,» ütles Ibrahim. «Usume, et ACE-valkude sihikule võtmine on vaid üks viis, kuidas SARS-CoV-2 rakkudesse tungib, nende geneetilist teavet kaaperdab ja kehas paljuneb.»

«See potentsiaalne Covid-19 vastane bioloogiline ravi on uudne selle poolest, et sellel on kaks tahku: see kaitseb nakatunud rakke, mida remdesiviir ei tee, ja pärsib ka viiruse replikatsiooni,» ütles vanemautor dr Eduardo Marbán, Smidti südameinstituudi tegevdirektor.