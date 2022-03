ME SAAME HAKKAMA ⟩ Aga ma nüüd vihastan....

Jah, me peame rääkima vihast. Ebamugav teema, aga seda enam rääkida tuleb. Mõtleme vihakõnest ja kardame rahvustevahelist viha ning see kõik võib panna mõtlema, et viha on midagi halba. Meid kõiki on vanemad lapsepõlves õpetanud, kuidas on vihasena mõistlik käituda ja mida tegema ei peaks – aga need tarkused kipuvad vajalikul hetkel ununema.