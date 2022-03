AVASTUS ⟩ Koduõueski võib sibada sipelgaid, kes suudavad vähki tuvastada

Formica fusca on levinud üle Euroopa.

Prantsusmaa teadlaste meeskonna uus uuring viitab, et treenitud sipelgad võivad inimestel vähki tuvastada. Uuringus näidati, et teatud sipelgaliike saab kiiresti koolitada tuvastama vähirakke – täpsusega, mis on võrdne näiteks koerte omaga.