Vaimse tervise probleemid kimbutavad raskelt Covid-19 põdenuid pikka aega

On selge, et pandeemia on mõjunud negatiivselt ühiskonna erinevate gruppide vaimsele tervisele. Küll aga oli seni vähe teada, missugused pikaajalised vaimse tervise tagajärjed kaasnevad raskelt Covid-19sse haigestumisega. Äsja avaldatud uuringu tulemused näitavad, et depressiooni, ärevuse ja uneprobleemide esinemine sõltub olulisel määral Covid-19 põdemise raskusastmest.

Veidi üllatavana täheldati, et need inimesed, kes põdesid Covid-19 väga kergelt, kogesid hoopis vähem vaimse tervise probleemide sümptomeid, kui need, kes polnud Covid-19sse nakatunud. «Üks võimalik selgitus sellele on, et need inimesed tunnevad kergendust pärast kiirelt möödunud haigestumist ning sellega kaasneb teatav pingelangus. Samuti on võimalik, et inimesed, kes ei ole seni SARS-CoV-2 viirusega nakatunud, võivad seetõttu rohkem muretseda, kuna nad ei tea, kuidas Covid-19 neile mõjub,» ütles Tartu Ülikooli genoomika instituudi teadur Kadri Kõiv.