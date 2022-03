Hiinas levib koroona, ligi 30 miljonit inimest on lukustusmeetmes

Sulgemistel põhinev koroonaviiruse nullstrateegia on Hiina kahe aasta jooksul maailmast praktiliselt ära lõiganud, kuid nüüd on omikrontüvi leidnud tee kogukondadesse.

Hiina lõunaosas on 17,5 miljoni elanikuga Shenzhen kolmeks päevaks lukku pandud ja paljud tehased on suletud. Hiina suurim linn Šanghai on samuti piirangute all, kuid kogu linn ei ole suletud.