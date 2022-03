AVASTUS ⟩ Covid-19 kergelt põdenute organismis esineb veel kuid hiljem oluline muutus

Pikaajalised sümptomid on pärast raske Covid-19 põdemist suhteliselt tavalised, kuid võivad mõjutada ka kergelt põdenut.

Teadlased eraldasid laboris makrofaagid ja stimuleerisid neid valkude, steroidide ja lipopolüsahhariididega (LPS), mis on immuunsüsteemi käivitavad molekulid. Seejärel otsiti aktiivseid geene. Teadlased mõõtsid ka eikosanoidi signaalimolekulide olemasolu, mis on põletiku põhitunnus.

«Pole üllatav leida Covid-19 põdevatel inimestel palju eikosanoidmolekule, kuna haigus põhjustab põletikku, kuid üllatav oli see, et neid toodeti veel mitu kuud pärast nakatumist suurtes kogustes,» ütleb Wheelock.

Uuring näitas ka leukotrieenide kõrgemat kontsentratsiooni – need on põletikuvastased molekulid, mis teadaolevalt põhjustavad astmat.

«On märkimisväärne, et leukotrieenide kontsentratsioon püsib makrofaagides kõrgendatud neil, kellel on olnud kerge Covid-19,» ütleb uuringu üks autor Julia Esser von Bieren Müncheni tehnikaülikoolist. «Leukotrieenid on peamised astma vahendajad, kuid nad osalevad ka peremeesorganismi viirusevastases kaitses gripi vastu. Püsiv tõus pärast SARS-CoV-2 infektsiooni võib põhjustada suuremat tundlikkust hingamisteede põletiku suhtes, kuid võib samuti parandada immuunsust SARS-CoV-2 või muude viiruste vastu.»