AVASTUS ⟩ Kehatemperatuur võib määrata, kui kaua inimene elab

Leiud avaldati 14. märtsil ajakirjas Nature Metabolism.

Tuntud on fraas «ela kiirelt, sure noorelt». See tuleneb tähelepanekust, et kiire ja riskantse eluviisiga inimesed satuvad sageli õnnetustesse ja surevad enneaegselt. Kuid bioloogias on sellel hoopis teistsugune päritolu. See tuleneb tähelepanekust, et suure ainevahetuse kiirusega («kiiresti elavad») loomad kipuvad surema varem kui aeglase ainevahetusega loomad.

Üldiselt on eluiga pikendavad sekkumised, mis muudavad ainevahetuse kiirust, näiteks kalorite piiramine, kooskõlas ideega «ela kiiresti, sure noorelt». Teisalt aga kiirendab trenn ainevahetust, ja kõik märgid viitavad, et see pikendab eluiga.

Ainevahetus on sageli seotud kehatemperatuuri muutustega. Üldiselt seostatakse madalat ainevahetust madala kehatemperatuuriga. Seega, kui kaloripiirangu all olevad hiired elavad kauem, ei ole selge, kas pikenenud eluiga on seotud nende aeglase ainevahetuse või madalama kehatemperatuuriga.

Selles uuringus kasutasid teadlased ebatavalist olukorda, kus ainevahetuse kiirus ja kehatemperatuur liiguvad vastupidises suunas, tegemaks kindlaks, milline tegur on olulisem.

Kui hiired ja hamstrid puutusid kokku kõrgete temperatuuridega, langes nende ainevahetus ja kehatemperatuur tõusis. «Leidsime, et näriliste kokkupuude selliste tingimustega lühendas nende eluiga. Aeglasem ainevahetus ei pikendanud nende eluiga, kuid kõrgem temperatuur lühendas seda,» ütles professor John R. Speakman SIATst, uuringu kaasautor.

Uuringus kasutasid teadlased ka väikeseid ventilaatoreid, et puhuda õhku üle kõrge temperatuuriga kokku puutunud hiirte ja hamstrite. See ei mõjutanud nende ainevahetust, kuid hoidis ära kõrge kehatemperatuuri. See nullis ümbritseva õhu temperatuuri mõju nende elueale.