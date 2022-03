5 nippi, kuidas parandada und

Unel ja stressil on leitud seos, mis toimib omamoodi nõiaringina: hea uni aitab stressi maandada, kuid just kõrgema pingega olukordades on uni hüplik ja esinevad uinumisraskused, mis omakorda mõjutavad järgmisel päeval toimetulekut. Sel nädalal tähistatakse Eestis unenädalat, et julgustada noori ja täiskasvanuid enam oma unehügieenile tähelepanu pöörama.