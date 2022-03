3 tegurit, mis panustavad rinnavähi tekkesse

Liikumise suur mõju

Üha rohkem koguneb tõendeid, et regulaarne kehaline aktiivsus vähendab rinnavähi riski, eriti naistel, kes on läbinud menopausi. Kui palju on vaja liikuda? Mõnes uuringus on ilmnenud, et isegi vaid paar tundi kehalist aktiivsust nädalas alandab vähiriski – näib aga, et mida rohkem liikuda, seda parem. Vähiliidud üle maailma soovitavad täiskasvanutele nädalas 150–300 minutit mõõduka intensiivsusega kehalist koormust (kiirem kõnd, riisumine, ujumine, jalgrattasõit) või 75–150 minutit intensiivset tegevust (jooksmine, kiireloomuline aeroobika) või nende kombinatsiooni. Ideaalne on 300 minuti ülempiirini jõudmine või selle ületamine.