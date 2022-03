Alkoholi tarvitamine kiirendab vananemist

Alkohol on hepatotoksiline, mis tähendab, et see häirib maksa rakkude struktuuri ja toimimist nii, et maks ei saa enam hakkama organismi mürkainetest puhastamisega, kirjutab Promises Behavioral Health. Mürkained organismis suurendavad oksüdatiivse stressi taset ning võivad aja jooksul viia krooniliste haiguste tekkeni.

Teadlased tõid välja viis moodust, kuidas alkohol vananemist kiirendab:

Alkohol pärsib vitamiinide ja mineraalide omandamist organismis. See mõjutab organismi võimet omandada A-vitamiini, mis on oluline oksüdant ja kaitseb nahka ning toetab uute rakkude tekkimist. A-vitamiin on väga oluline ka kollageeni tootmisel. Kollageen annab nahale elastsuse ning noore välimuse. Kollageeni puudumisel tekivad nahale kortsud. Alkohol aga kiirendab kollageenikadu ning vanandab nahka.

Vedelikupuudus – alkohol tekitab organismis vedelikupuudust ning mida rohkem alkoholi juua, seda suurem on keha vedelikuvajadus. See mõjutab inimese välimust kõige vahetumalt – joomisele järgneval hommikul on nahk tuhm, kuiv või punetav, sest kehal kulus alkoholiga toimetulemiseks suures koguses vedelikku. Eksperdid soovitavad alkoholi tarbimisel juua piisavas koguses vett, sest see aitab organismil alkoholiga toime tulla ning säästab nahka.

Alkohol võib muuta püsivalt nahatooni, sest alkoholi toimel suureneb verevarustus näo piirkonda ning tekitab punetust ja paistetust. Liigse joomise tagajärjel võib nahk püsivalt punakaks muutuda ning samuti võiad alkoholi tõttu lõhkeda nahaalused veresooned, tekitades nahale punaseid laike.

Alkohol põhjustab ülekaalu ning teeb sellest vabanemise raskemaks. Alkohol sisaldab rohkelt suhkrut ning seetõttu suureneb juues veresuhkru tase järsult ning keha hakkab rasva talletama. Eriti ohtlik on see, et alkoholi toimel talletub rasv sageli kõhu piirkonda ning organitesse, mis suurendab vähi, diabeedi ja südamehaiguste riski.