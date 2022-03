NOORUSE ALLIKAS ⟩ Teadlased avastasid, milline ühend annab hea mälu, õppimisvõime ja meeleolu

«Aastaid tagasi arvasid teadlased, et täiskasvanud imetajate aju ei ole võimeline paranema ja taastuma. Kuid uuringud on näidanud, et mõned ajupiirkonnad on võimelised genereerima uusi neuroneid – seda nimetatakse neurogeneesiks. Täiskasvanud imetaja aju hipokampuse piirkonnas on pidev suutlikkus moodustada uusi neuroneid, ennast parandada ja regenereerida, võimaldades õppimist, mälu ja meeleolu reguleerimist täiskasvanueas,» ütles uuringu kaasautor dr Mirjana Maletic-Savatic, Baylori ja Texase laste neuroloogiahaigla dotsent. «Alates sellest, kui neurogenees avastati, on seda peetud «nooruse allikaks». Kuid vanuse kasvades, teatud haiguste korral või pärast kokkupuudet teatud ravimite või mõjuritega neurogenees väheneb ja seda on seostatud funktsionaalse võimekuse languse ja depressiooniga.

Uues uuringus otsis meeskond viisi, kuidas nooruse allikat neurogeneesi uuesti käivitada või vältida selle pidurdumist.

«Me teadsime, et neurogeneesi «peamine regulaator» on närvi tüvirakkudes sisalduv valk nimega TLX, mis on uute neuronite sünni peamine tegur. Kuid me ei teadnud, mis TLX-i seda tegema stimuleeris. Keegi ei teadnud, kuidas TLXi aktiveerida,» ütles kaasautor dr Damian Young, farmakoloogia ja keemilise bioloogia ning patoloogia dotsent.

«Avastasime, et tavaline rasvhape, mida nimetatakse oleiinhappeks, seondub TLXga ja see suurendab rakkude kiiret paljunemist ja neurogeneesi nii noorte kui ka vanade hiirte hipokampuses,» ütles kaasautor dr Prasanna Kandel. «Seda oleiinhapet toodetakse neuraalsetes tüvirakkudes, et aktiveerida TLX.»

Kuigi oleiinhape on ka oliiviõli põhikomponent, ei oleks see oleiinhappe tõhus allikas, kuna see tõenäoliselt ei jõua ajju, selgitasid teadlased. Seda peavad tootma rakud ise.