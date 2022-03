Terviseameti prognoos: nädalaga lisandub 9000 nakatunut, haiglaravi langeb alla 500

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 10 000 nakatunutut ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv 26% võrra langenud. «Nakatamiskordaja R püsib 0,75 piires, kuid piirangute kadumisega võib R tõusta taas üle 0,8,» sõnas Sepp.

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades, suurimat langust täheldati Lääne-Virumaal. «Haigestumine vähenes kõikides vanusrühmades, sealhulgas ka üle 60-aastaste hulgas,» selgitas Sepp ja lisas, et lähinädalatel saame hinnata, kuidas senised leevendused on haigestumisele mõju avaldanud.