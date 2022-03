AVASTUS ⟩ Levinud haiguse põdemine kaitseb Covid-19 eest

Tuberkuloosi põhjustav bakter Mycobacterium tuberculosis ja Covid-19 põhjustav viirus SARS-CoV-2 on juhtivad nakkushaigustesse suremise põhjused kogu maailmas.

Tuberkuloos on laialt levinud ja teadlased on kahtlustanud, et sellest tõsisest hingamisteede infektsioonist põhjustatud immuunvastus võib kaitsta inimesi Covid-19 väljakujunemise eest. Heitmaks hüpoteesile valgust, nakatasid teadlased kaks erinevat hiireliiki M. tuberculosis'ega. Seejärel viisid nad keskkonda koroonaviiruse ja jälgisid hiiri nakkusnähtude suhtes.