ME SAAME HAKKAMA ⟩ Pingeline aeg soodustab läbipõlemist

Kui me jälgime sõja ajal uudisteportaale, siis oleme sekundaarse trauma ohus, mistap tasub läbi mõelda, kas on alati vaja olla kõigega kursis.

Kellel on õigus traumale – kas vaid neil, kes on ise surmale lähedal seisnud ja kõrvalseisjatele kujuteldamatuid kannatusi kogenud? Üks valeuskumusi, mida psüühiliste traumadega seoses vahel aimub, on seotud sellega, et osadel inimestel on justkui õigus olla katki ja teised – näiteks need, kes aitavad – peavad olema terasest ja tugevad, haavamatu hinge ja südamega. Nii peab, sest ise inimlik ja teiste inimeste kannatustest haavatav olla tundub egoistlik?