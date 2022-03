«Leidsime kolleegidega, et kui hiirte toit on kiudainevaene, hakkavad bakterid hoopis soolestiku limaskesta «närima». Limaskest hoiab tavaliselt bakterid meie sooleseinast eemal ja kui mikroobid hakkavad sellest toituma, muutub see aina õhemaks ning siis suureneb ka nakkus- ja põletikurisk,» kõneleb mikrobioomi uurija Björn Schröder Umeå Ülikoolist Rootsis.