Teadlased tuvastasid aine, mis aitab kehal hävitada ohtlikke rakke ja viirusi

Uuring näitas ka, et eksperimentaalne ühend, mis jäljendab tsingi toimet, mõjub isegi paremini kui looduslik mineraal, soodustades immuunsüsteemi taastumist ja võib omada terapeutilist potentsiaali inimestele, kellele siirdatakse vere tüvirakke kaugelearenenud leukeemia või mõne muu tõsise verehaiguse raviks.

«See uuring täiendab meie teadmisi selle kohta, mida tsink tegelikult immuunsüsteemis teeb,» ütles immunoloog dr Jarrod Dudakov.

Eksperimentaalse ühendiga «saaksime korrata kõike nagu tsingi lisamisega, kuid saaksime eemaldada ühe suurima tõkke, milleks on pikaajaline periood, mil on vaja lisandit võtta,» ütles Dudakov Medical Xpressis.

Teadlased hoiatavad, et kuigi nende töö selgitab, miks tsink on immuunsuse jaoks nii oluline, ei ole see roheline tuli alustamaks mineraali ohtra annustamisega.

«Me ei ütle, et tsink on imerohi,» ütles dr Lorenzo Iovino, Dudakovi labori teadur. «Mürgistuse ja kuhjumise tõttu võivad tekkida tõsised reaktsioonid. Me ei soovitaks tsinki niisama võtta.»

Tsink toetab immuunsüsteemi

Normaalset tsingi taset on seostatud optimaalse immuunfunktsiooniga pikka aega. Näiteks on teada, et inimestel, kelle tsingi tase on liiga madal, on vähe infektsiooniga võitlevaid T-rakke ja harknääre – organ, milles T-rakud arenevad – on peaaegu olematu, ütles Iovino. Kui tsingi defitsiidiga inimestele antakse täiendavalt tsinki, kasvab nende harknääre ja hakkab rohkem immuunrakke tootma.

Kui keemi- või kiiritusravi ei suuda patsiendi verevähki ravida, tehakse talle vere tüvirakkude siirdamine (tuntud ka kui luuüdi siirdamine), et saada uusi terveid vere tüvirakke, mis asendavad vähirakud ja muutuvad infektsioonidega võitlevaks valgeteks vererakkudeks, hapnikku kandvateks punastes verelibledeks ja haavu parandavateks trombotsüütideks. Enne vere tüvirakkude ülekannet saavad patsiendid ravi, mis hävitab nende endi luuüdi ja tapab ülejäänud vähirakud. Kuid need ravimeetodid ja siirdamine ise võivad põhjustada kõrvaltoimeid, mis suurendavad madala tsingitaseme riski. Nende hulka võivad kuuluda kõhulahtisus ja põletik, aga ka põletikuvastaste steroidide kasutamine. Samuti, ütles Iovino, omastame vananedes vähem tsinki ja paljud verevähiga patsiendid on üle 60-aastased.

«Hakkasin mõtlema, et võib-olla on see (vere tüvirakkude siirdamisega patsientide) populatsioon (madala tsingisisalduse tõttu) ohus,» ütles ta. «Vananemise ja tsingipuuduse kohta on palju andmeid, kuid mitte tsingi rolli kohta immuunsüsteemi ägedate kahjustuste korral.»

Iovino esialgne uuring, kus patsientidele tehti verevähi hulgimüeloomiga seotud tüvirakkude siirdamine (mille käigus nad saavad oma vere tüvirakke), viitas sellele, et tsink võib tugevdada immuunsüsteemi taastumist.

Kuid see ei selgitanud miks. Selleni jõudmiseks tegi Iovino koostööd Dudakoviga, kes on ülemaailmne harknäärme ekspert.

Tüümuse taastumine ja immuunfunktsioon

Hoolimata sellest, et harknääre on meie infektsioonivastases kaitses kesksel kohal, on see üsna õrn. Paljud stressorid, sealhulgas keemiaravi ja infektsioon ise, põhjustavad selle kahanemist ja T-rakkude tootmise järsu languse.

Kuid harknääre on ka vastupidav. Pärast ägedat vigastust käivitab see protsessid, mis aitavad sel taastuda, uuesti kasvada ja hakata tootma uusi T-rakke. Eesmärgiga arendada kunagi neid looduslikke protsesse ära kasutavaid ravimeetodeid, on Dudakov ja tema meeskond visandanud neid reguleerivad molekulaarsed rajad ja rakutüübid. Sellised ravimeetodid võivad parandada vaktsineerimise efektiivsust ja kiirendada tüümuse taastumist pärast selliseid stressoreid nagu keemia- või kiiritusravi ja vere tüvirakkude siirdamine.

Pärast siirdamiseelset keemiaravi režiimi võib harknäärmel kuluda kuid või isegi aastaid, et naasta endise T-rakkude tootmise taseme juurde. See võib muuta haavatavaks eluohtlike infektsioonide suhtes, isegi kui vähk on seljatatud. Iovino kliiniline töö vihjas, et tsink võib olla võtmetegur tüümuse taastumisel pärast kahjustavat sündmust.