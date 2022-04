ME SAAME HAKKAMA ⟩ Armukadeduse mitu palet

Armukadedusest rääkides mõeldakse enamasti paarisuhtele – või selle ootusele. Kellelegi on keegi teine meeldima hakanud ning kui meeldimisobjekt on sõbralik ka teiste inimestega, võib see tekitada paha tunde. Kas suhe on päriselt olemas või sellest hoopis endalegi teadvustamatult unistatakse – pole vahet. Keskne on soov, et teatud inimene just minule tähelepanu pööraks ja mind kõige olulisemaks peaks, ning hirm, et ma ei lähe talle korda, sest keegi teine on tähtsam.