Kuidas juuksuriskäik võiks vererõhku langetada

Teatavasti läheb juuksuri juures ikka aega - kellel rohkem, kellel vähem. Tihtilugu käiakse ühe ja sama juuksuri juures regulaarselt aastaid ning mõnda oma klienti tunneb juuksur väga hästi. See ajendas Los Angelese arsti Ronald G. Victorit välja mõtlema programmi, kus ravimi väljakirjutamisõigusega kliinilised farmatseudid läksid juuksurisalongidesse infarkti ja insuldi ennetustööd tegema. Sihikule võeti afroameeriklaste kogukonnad, sest nende seas on kõrgvererõhutõbi lausa epideemiliselt levinud. Kolmveerand afroameeriklastest - nii mehed kui naised - on hüpertensiooni küüsis juba 55. sünnipäevaks.

Ka Eestis on südame-veresoonkonnahaigused, sh hüpertensioon koos tüsistustega haigestumuse ja surmapõhjuste hulgas esikohal. Kõrge vererõhk on insuldi, müokardiinfarkti, südamepuudulikkuse, neerukahjustuse, kognitiivsete häirete ja enneaegse surma oluline riskitegur. Samas on kõrgenenud vererõhk üks olulisemaid mõjutatavaid riskitegureid südame-veresoonkonnahaiguste ennetamisel. Eesti Haigekassa andmeil moodustavad kõrgvererõhktõvega patsiendid 24% kõigist Eesti ravikindlustatud isikutest ja hinnanguliselt enam kui 60% eakate vererõhk on kõrgenenud. Allikas: Täiskasvanute kõrgvererõhutõve käsitlus esmatasandil, ravijuhend.

Teadlased leppisid ennetustöö tegemise osas kokku 52 juuksurisalongiga. Juuksurid otsisid oma klientide seast välja kõrge vererõhuga inimesed. Seejärel hakkasid juuksurisalonge külastama ka kaks farmatseuti, kes tegelesid pooltega neist klientidest, kellel oli kõrge vererõhk. Nad mõõtsid vererõhku, uurisid klientide igapäevaseid harjumusi, andsid nõu dieedi ja füüsilise aktiivsuse osas, kirjutasid vajadusel välja ravimid ja jälgisid ka ravimite kasutust. Ühtlasi kutsus see paratamatult esile terviseteemalisi arutelusid juuksuri ja tema klientide vahel. Eksperiment osutus üllatavalt edukaks - tulemused olid paremad kui neil patsientidel, kes tavapärasel viisil vahel arsti juures käisid. Kuigi Cedars-Sinai meditsiinikeskuse juuksurisalongide-uuringu esimesed tulemused avaldati juba aastal 2010, leiab see jätkuvalt käsitlemist meditsiinikonverentsidel. Kui uuringu tulemused avaldati 2018. aastal ajakirjas New England Journal of Medicine, hakkasid paljud sedalaadi ennetustegevuse vastu huvi tundma ja tahtsid lähenemist kasutusele võtta, selgitas Cedar-Sinai keskuse kardioloogia osakonna juhataja ja uuringu juhtivteadur Christine M. Albert. Viimati räägiti sellest kogukondliku ennetustöö viisist Ameerika kardioloogide konverentsil Washingtonis. Loomulikult pole kogemused üks-ühele ülevõetavad, kuid idee kaasata juuksurid tervisega seotud tegevustesse on vägagi praktiline.