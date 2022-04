HIV ravim võib peatada metastaasidega soolevähi arengu

Uuringus osales 32 kaugelearenenud metastaatilise käärsoolevähiga patsienti. Vähk arenes neil edasi vaatamata sellele, et proovitud oli juba nelja erinevat ravi. Katse esimeses osas said üheksa patsienti HIV-i puhul tavaliselt kasutatava annuse lamivudiini. "Pärast seda, kui andsime neile ainult seda üht ravimit – ei midagi muud –, nägime haiguse stabiilseerumise märke," ütleb Massachusettsi haigla vähikeskuse arst ja uuringu üks autoritest David T. Ting. Seejärel korrati katset neljakordse annusega ning ka ülejäänud 23 patsienti hakkasid saama lamivudiinravi. Uuringu tulemused ütlevad, et ravi on patsientidele hästi talutav.

Uurimisrühm täheldas, et 32 ​​patsiendist 9-l ehk 28 protsendil oli uuringu lõpuks saavutatud haiguse stabiilsus või osaline ravivastus. "See annab tõendeid, et HIV-ravimit saab kasutada metastaatilise vähiga patsientidel vähivastase ravina," ütleb Ting. Kuigi uurimisrühm ei näinud kasvaja kahanemist, on tulemused julgustavad.

"Kui me näeme sellist vastust ainult ühte HIV-ravimit kasutades, siis on ilmne, et peame uurima, mida veel saame HAART-i ehk väga aktiivse retroviirusevastase raviga saavutada," lisab Ting, viidates standardsele kolme ravimi kooskasutamisele HIVi ravimise puhul.

Tingi ja tema kaastöötajate laboris avastati, et kuni 50% kasvaja DNA-st koosnes "korduvatest elementidest", mida varem peeti "rämps-DNA-ks". "Neid korduvaid elemente tootsid ainult vähirakud, mitte terved rakud," ütleb Ting. Kolorektaalne vähk, nagu ka söögitoru-, kopsuvähk ja mitmed teised, toodavad ohtralt korduvaid elemente. Need korduvad elemendid toodavad omakorda erakordselt palju RNA-d, mis toimetab edasi viirusetaolises elutsüklis, kohendades ka vähi genoomi, et too suudaks kohaneda stressiga.

Ting leidis oma laboriuuringutes, et kolorektaalse vähi rakud olid lamivudiini suhtes tundlikud, vähendades nende liikumisvõimet. Töörühm avastas ka, et ravim tekitas vähirakkude DNA kahjustusi ja vallandas kasvajarakkudes põletikulise reaktsiooni. Kuigi seda ei ole selles uuringus tõestatud ega hinnatud, arvab Ting, et pöördtranskriptaasi inhibiitori ravi sidumine immunoteraapiaga võib soodustada immuunrakkude osalemist nende vähivormide hävitamises.

Uuringud näitavad, et need USA HIV-patsiendid, kes said eluaegset kolmest ravimist koosnevat retroviirusevastast ravi, oli käärsoole-, rinna- ja eesnäärmevähi esinemissagedus oluliselt väiksem kui üldpopulatsioonis. Ting oletab, et selline ravi võib ennetada vähki või selle kordumist või muuta muserdava metastaatilise haiguse krooniliseks haiguseks nagu HIV.

"Tegime katse, et näha, kas saaksime vähirakkude bioloogia kohta midagi uut õppida ja selle käigus saavutasime selle ootamatu ja väga julgustava tulemuse," ütleb Ting. "Haiguse stabiilsuse saavutamine, kui see on nii kaugele arenenud - ja seda ainult ühe ainega -, on väga ebatavaline ja me loodame, et saame peagi algatada suurema III faasi uuringu kolme pöördtranskriptaasi inhibiitori kombinatsiooniga."