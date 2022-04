AVASTUS ⟩ Reumaravim paneb juuste väljalangemise all kannatavate inimeste kiharad kasvama

Koldeline alopeetsia on tingitud sellest, et immuunsüsteem ründab juuksefolliikuleid, põhjustades laiguti juuste väljalangemist teatud peanaha piirkondades või mõnikord ka kulmudest ja ripsmetest. Seda tüüpi alopeetsia all kannatab näitlejanna Jada Pinkett Smith. Ainuüksi USA-s esineb igal aastal ligikaudu 200 000 uut juhtumit, mis mõjutavad enamasti alla 40-aastaseid. Praegu puuduvad alopeetsia vastu universaalselt heakskiidetud tõhusad ravimeetodid.

Yale'i ülikooli teadlased on uurinud tavalise reumatoidartriidi ravimi, baritsitiniibi, potentsiaali lahendusena, lähtudes eeldusest, et see on autoimmuunravi, mis võib katkestada juuksefolliikuleid kahjustava tsütokiinide signaalülekande. Nende viimastes katsetes osales umbes 1200 raskekujulise alopeetsiaga inimest, kes olid selle tulemusel kaotanud vähemalt pooled juustest.

Katsealustele manustati ravimi igapäevaseid annuseid 36 nädala jooksul, kusjuures uuritavad jaotati rühmadesse, kes said neli milligrammi baritsitiniibi, kaks milligrammi baritsitiniibi või platseebot. Suuremat annust saanud rühmast kasvas juukseid tagasi kolmandikul patsientidest. «See on nii põnev, sest andmed näitavad selgelt, kui tõhus on baritsitiniib,» ütles uuringut juhtinud dr Brett King. «Need suured kontrollitud uuringud näitavad, et saame leevendada selle haigusega seotud kannatusi.»

Nende tulemuste põhjal on teadlased optimistlikud baritsitiniibi väljavaadete suhtes. Kliinilised uuringud on käimas, kuna teadlased töötavad pikaajaliste ravirežiimide tõhususe ja ohutuse kindlaks tegemise nimel.