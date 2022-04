KAART ⟩ Koroonaviiruse reoveeuuringu tulemused näitavad jätkuvalt langustrendi

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, koroonaviiruse tase reovees on jätkuvalt languses. «Eelmisel nädalal viiruskasvu näidanud Lõuna-Eesti punktidest on Tartu, Võru ning Põlva sel nädalal taas languses,» selgitas ta. Juurde on lisandunud rohelisi punkte – Haapsalu, Märjamaa ja Jõgeva.