ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kes teist inimeseks ei pea, kipub haiget tegema

Ometi on mitu korda vähem traagilisel skaalal meist paljud lapsevanemana pidanud vastakuti olema teadmisega, et meie lapsele on koolis või mänguplatsil haiget tehtud või on meie laps olnud see, kes haiget teeb. Need hetked tekitavad tihti tohutut abitust, sest me kõik tahame ju kasvatada lapsi selliseks, kellele haiget ei tehta ja kes ise ka tahavad teistega hästi läbi saada. Need hetked panevad mõtlema, kas ja mida tuleks lapsega suheldes või koduses õhkkonnas laiemalt teisiti teha.