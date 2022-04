AVASTUS ⟩ Levinud haigus kaitseb Covid-19 eest

Uurimus, mis avaldati USA teaduste akadeemia ajakirjas, keskendub tsütokiinile nimega interleukiin-13 (IL-13) ja selle tähtsusele rakkude kaitsmisel SARS-CoV-2 eest, mis aitab selgitada mõistatust, miks allergilise astmaga inimestel on vaatamata kroonilisele kopsuhaigusele väiksem tõenäosus haigestuda raskelt Covid-19sse. Sama ei saa öelda inimeste kohta, kellel on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) või emfüseem – neil on suur risk raskelt Covidisse haigestuda.