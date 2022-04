Stanfordi insenerid teevad vähiravi väga tõhusaks

Stanfordi ülikooli insenerid töötasid välja meetodi, mis suurendab ümberprogrammeeritud immuunrakkude ründejõudu. Teadlased lisasid töödeldud T-rakud (CAR-T-rakud) ja spetsiaalsed signaalvalgud hüdrogeelile, millel on bioloogiliste kudedega sarnased omadused ja süstisid ainet kasvaja kõrvale. Uuring, mis avaldati 8. aprillil ajakirjas Science Advances, näitab, et geel pakub kehas ajutist keskkonda, kus immuunrakud paljunevad ja aktiveeruvad, valmistudes võitluseks vähirakkudega. Geel toimib nagu natuke lekkiv anum, kust väljuvad aktiveeritud T-rakud, et kasvajat pikema aja jooksul pidevalt rünnata.