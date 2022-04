Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus leevenesid koroonapiirangud

Haigla teatel ei nõuta enam kirjaliku tervisedeklaratsiooni täitmist ei patsiendilt ega temaga kaasasolevalt pereliikmelt. Küll aga juhib haigla tähelepanu sellele, et naistekliiniku ruumides on jätkuvalt kohustuslik kanda kirurgilist kaitsemaski.

Ka sünnitusjärgsesse perepalatisse on taas lubatud üks terve täiskasvanud pereliige, sõltumata pereliikme Covid-19 immuunstaatusest. Pereliikmele tehakse sünnitusmajja tulles SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest – kui testi tulemus on negatiivne, saab ta jääda koos sünnitajaga sünnitustuppa ning hiljem minna koos naise ja vastsündinu(te)ga sünnitusjärgsesse perepalatisse.

Pikema haiglas viibimise korral on vajalik nii patsiendi kui ka pereliikme kordustestimine haiglas viibimise 3. ja 7. päeval. Pereliikmele on kordustestimine tasuline ja maksab 40 eurot. Testimisest keeldumisel sünnitusjärgsesse perepalatisse jääda ei saa. Kordustestimine on vajalik ohutusmeede, et tuvastada koroonaviirusega nakatunud ja/või haiguse peiteperioodis olijad kiiresti, hoides ära nakkuse edasise leviku.