Vaktsiinivastasus peegeldab elukestvat usaldamatust ja lapsepõlvetraumasid

Vaktsiiniresistentsetel ja vaktsiini suhtes kõhklejatel on olnud negatiivseid lapsepõlvekogemusi, mis soodustavad usaldamatuse, pikaajaliste vaimse tervise probleemide teket (sh depressioon), sõnumite väärtõlgendust ja mõningaid varakult esilekerkivaid isiksuseomadusi, sealhulgas kalduvust äärmuslikele negatiivsetele emotsioonidele, vaimsele “väljalülitumisele” stressi puhul ning fatalismi tervise suhtes.

Paljudel vaktsiiniresistentsetel ja kõhklejatel oli kognitiivseid raskusi terviseteabe mõistmisel. Seisukohad vaktsiinide osas ei ole lühiajalised “arusaamatused”. Need on osa inimese teabe tõlgendamise ja otsuste tegemise stiilist, mis on paika pandud enne keskkooliiga.