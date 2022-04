92aastase doonori elundid siirati kolmele üle-70aastasele

Mihail Volgon oli ainuke oma suurest perest, kes pääses Holokaustist eluga. Tema isa tegi getot ümbritsevasse okastraataeda läbipääsu, tõukas ta sealt läbi ning Mihail pääses metsa, kus üks ukrainlaste perekond aitas tal sõjaaja üle elada. Ta töötas pärast Ukrainas veterinaarina ja sõitis 30 aastat tagasi koos naisega elama Iisraeli. Peale naise surma elas ta mõnda aega oma tütre juures, kuid siis kolis 10 aastaks Vahemere-äärsesse Akkosse. Tema tütretütar ütles, et nad käisid teda emaga kogu aeg vaatamas, tõid poest toitu ja tegid süüa. Nad väga armastasid teda – nende jaoks oli ta justkui kaitseingel ja seepärast on nad õnnelikud, et vanaisa on annetatud elundite läbi kaitseingliks ka teistele.