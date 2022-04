Covid-19 järgselt ründav ohtlik haigus võib olla ajutine

Uuringute kohaselt on diabeediga inimestel suurem risk raskekujulisema Covid-19 tekkeks. Samuti on teadlased nentinud, et koroonaviirushaigust põdenutel on suurem oht haigestuda II tüüpi diabeeti. Ekspertide sõnul võivad haiguse läbi põdenud vähendada diabeediriski, kaotades ülekaalu, toitudes tervislikult ja liikudes piisavalt.