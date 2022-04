Päevase väsimuse taga võib olla üllatav probleem

Allergia

Sümptomid: väsimus, peavalu, sügelus, ninakinnisus või nohu

Allergiline nohu (riniit) on sagedane kroonilise väsimuse põhjus ja sageli kergesti ravitav. Arst aitab välja selgitada, kas allergia põhjuseks on õietolm, putukad (tolmulestad või prussakad), loomakõõm, hallitusseened, ilmastikumuutused või midagi muud.

Üks viis allergilise riniidi sümptomite, sealhulgas väsimuse vähendamiseks on proovida vältida allergeeni. Lisaks võivad õiged ravimid aidata sümptomeid leevendada.

Aneemia ehk kehvveresus

Sümptomid: väsimus, peapööritus, külmatunne, kurnatus

Viljakas eas naistel on aneemia sage väsimuse põhjus. See kehtib eriti naiste kohta, kellel on raske menstruaaltsükkel, emaka fibroidkasvajad või emakapolüübid.

Aneemia on seisund, mille korral ei ole piisavalt punaseid vereliblesid. See võib juhtuda mitmel põhjusel. Näiteks võib see olla hemorroidide või seedetrakti probleemide, näiteks haavandite tagajärg. Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, nagu ibuprofeen või aspiriin, võivad pikaaegsel kasutamisel samuti põhjustada seedetrakti probleeme. Muud aneemia põhjused hõlmavad raua, foolhappe või B12-vitamiini puudust. Kroonilised haigused, nagu diabeet või neeruhaigus, võivad samuti põhjustada aneemiat.

Aneemia diagnoosi kinnitab arst pärast vereanalüüsi ja määrab ravi. Sümptomite leevendamiseks võib dieeti lisada ka rauarikkaid toite, nagu spinat, spargelkapsas ja punane liha. C-vitamiinirikkad toidud aitavad raual paremini imenduda.

Depressioon, ärevus

Depressiooni sümptomid: kurbus; lootusetuse, väärtusetuse ja abituse tunne; väsimus

Mõnikord on kroonilise väsimuse põhjuseks depressioon või ärevus. Depressioon esineb tavaliselt esmakordselt vanuses 15–30.

Talvisel ajal võivad tekkida ka hooajalised afektiivsed häired, millega kaasneb väsimus ja kurbus. Depressiooni korral pole erilist huvi tavapäraste tegevuste vastu. Lisaks väsimustundele võib depressiooniga inimene süüa liiga palju või liiga vähe, magada napilt või tavapärasest oluliselt rohkem, tunda lootusetust ja võib esineda veel muid sümptomeid.

Ärevuse sümptomid võivad hõlmata rahutust, uneprobleeme, väsimust, ohtrat muretsemist, närvilisust.

Kui esinevad depressiooni või ärevuse sümptomid, pidage nõu oma perearstiga, kes saab edasi suunata ka erialaeksperdi poole.

Depressioon ja/või ärevus on ravitavad meditsiinilised probleemid. Ravimid, teraapia või nende kahe kombinatsioon aitavad nendest jagu saada.

Unehäired

Sümptomid: krooniline väsimus, kurnatus pärast ärkamist, norskamine

Unehäired on rühm haigusseisundeid, mis häirivad või takistavad kosutavat, taastavat und. See võib tervist ja elukvaliteeti mõjutada, mistõttu on oluline märgata sümptomeid.

Uneapnoe on üks levinumaid unehäireid. Kui norskamine peatab hingamise mõneks sekundiks, võib see olla uneapnoe.

Obstruktiivne uneapnoe põhjustab madalat vere hapnikusisaldust. Selle põhjuseks on asjaolu, et hingamisteede sulgus takistab õhu jõudmist kopsudesse. Madal hapnikutase mõjutab omakorda südame ja aju tööd.

Mõnikord on ainus vihje, mis võib viidata uneapnoele, krooniline väsimus.

Fibromüalgia

Sümptomid: krooniline väsimus, sügav lihasevalu, valulikud tundlikkuspunktid, unehäired, ärevus, depressioon

Fibromüalgia on üks levinumaid kroonilise väsimuse ning luu- ja lihaskonna valu põhjuseid, eriti naistel.

Fibromüalgiat ja kroonilist väsimussündroomi peetakse eraldiseisvateks, kuid omavahel seotud häireteks. Neil on ühine sümptom: suur väsimus, mis segab oluliselt inimeste elu.

Fibromüalgia korral võite tunda, et olenemata sellest, kui kaua magate, pole seda kunagi piisavalt. Ja võite tunda, nagu oleksite päevasel ajal alati väsinud.

Fibromüalgiaga seotud pidev päevane väsimus tingib sageli vähese liikumise, mis põhjustab füüsilise vormi langust ja meeleoluga seotud probleeme. Parim viis nende mõjude korvamiseks on proovida olla füüsiliselt aktiivsem. Liikumine parandab und ja meeleolu ning aitab ka väsimuse vastu.

Kui proovite väsimuse leevendamiseks näiteks ujumist, alustage aeglaselt. Kui olete suurenenud füüsilise koormusega harjunud, saate basseinis või jõusaalis veedetud aega pikendada. Vältige aga ülepingutamist, mis võib väsimust suurendada.