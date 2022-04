WHO juht sarjas Ukraina sõjale keskendumist, osutas kriisidele mujal

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus avaldas pressikonverentsil kahtlust, kas «maailm pöörab mustanahaliste ja valgete eludele ikka võrdset tähelepanu», arvestades, et kriisid Etioopias, Jeemenis, Afganistanis ja Süürias on pälvinud vaid murdosa tähelepanust, mis on saanud osaks Ukrainale.

Tedros märkis, et Tigray osariigi piiramine Etioopia ja Eritrea vägede poolt on üks lähiajaloo pikemaid ja hiljutine relvarahu ei ole endiselt küllaldast humanitaarabi taganud. Tedros nentis, et olukord Ukrainas on ülemaailmse tähtsusega, kuid küsis, kas teised kriisid on saanud õiglast tähelepanu.