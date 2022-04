ME SAAME HAKKAMA ⟩ Läbipõlemisoht abiandjal

Ometi on selles maratonijutus iva sees. Kui suure hooga ja läbimõtlematult aitama tormata, on oht ereda leegiga läbi põleda. Kui põleme läbi omaenda töökohal, saame võtta haiguslehe või ka ametit vahetada (kui organisatsioonikultuur töötajate vaimsest tervisest ei hooligi). Ka tööandja saab meist vabaneda, kui me ei mõista ise peeglisse vaadata ja võime sattuda lausa organisatsiooni kahjustama.